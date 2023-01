Gf Vip | Soleil non regge il confronto con l' ex Luca Onestini e tira fuori una ' storiaccia' | ' Ti saluta Cristina' Ma di chi parla?

SuperGuidaTV

Sorge ha trovato pane per i suoi denti: durante la puntata di lunedì 2 dicembre del Grande fratello,non regge il confronto con l'ex Luca Onestini che la blocca e non le consente di fare i ...L'ELIMINAZIONE - Il pubblico ha deciso che ilche deve abbandonare la Casa del Grande Fratello ... Orietta salva Giaele, la coppia- Pretelli invece sceglie Nikita. Gli immuni della settimana ... Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Soleil Sorge e Luca Onestini a 5 anni di distanza dalla fine della loro storia | Video Mediaset Soleil Sorge ha trovato pane per i suoi denti: durante la puntata di lunedì 2 dicembre del Grande fratello Vip,non regge il confronto con l'ex Luca Onestini che la blocca e no ...Soleil Sorge ha ancora una volta sostituito Sonia Bruganelli al GF Vip 7 e non ha esitato a scontrarsi col suo ex Luca Onestini. Per la seconda esperienza da opinionista si è ispirata agli anni ’90 ...