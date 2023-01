GF Vip | perché Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si sono lasciati? Parla lui e rivela che…

Tag24

... Maestrelli ha reagito, affermando che in queste settimane non si era avvicinato a leinon ... Scopri le ultime news sul Grande Fratellonon lo mostra", "Ma le cattiverie dette da lei non le fa vedere Dovete smetterla di ... questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli spettatori del Grande Fratellohanno espresso ... Perché Sonia Bruganelli non è in studio al Gf vip oggi 2 gennaio