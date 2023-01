GF Vip | Patrizia Rossetti molla tutto | “non mi sento giusta | non vado bene”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 3 gennaio 2023), concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbandonare il reality show per problemi di salute. La gieffina, infatti, ha confessato in diretta di non sentirsigià da un po’ di tempo., concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, ha preso una decisione drastica: abbandonerà la Casa di Cinecittà. Per quale motivo? La gieffina ha confessato in diretta di stare male fisicamente già da un po’. Inoltre,ha anche affermato che questi problemi di salute le stanno rendendo la vita impossibile all’interno del Casa del Grande Fratello. La vippona non sadi cosa si tratti, sa solo che, qualsiasi cosa sia, non la fa vivere e dormire serena: ...