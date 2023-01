GF Vip | Nikita e George sempre più distanti | il confronto dopo la puntata

Libero Magazine

... il fratello di Giaele De Donà, una concorrente del GF7. Il ragazzo tramite un video condiviso ... Intanto di recente la stilista si è lamentata del fatto di essere ai ferri corti con...Gf, foglio scritto daPelizon e mostrato ad Antonella Fiordelisi: si insinua il dubbio sulla nomination Gf, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una '... Gf Vip: il team di Nikita Pelizon minaccia un'azione legale Luca Onestini e Soleil Sorge è scontro acceso in puntata. Lei lo sbugiarda e lo accusa di aver tradito per prima. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello ...Forse non lo ricorderai, ma in passato Nikita Pelizon ha partecipato a Temptation Island come tentatrice: la foto.