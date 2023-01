Gf Vip | la rivelazione a sorpresa di Pamela Prati | “Ho avuto una proposta da Marco Bellavia | però i matrimoni non mi portano fortuna”

(Di martedì 3 gennaio 2023) C’è profumo di fiori d’arancio al Grande Fratello Vip. Due concorrenti hanno dichiarato durante la puntata andata in onda ieri di star pensando alo. Tra l’incredulità dei compagni d’avventura e lo stupore dello stesso conduttore Alfonso Signorini, ieri sera si è scoperto chestanno pensando di fare le cose seriamente. E Signorini ha chiesto in puntata “È vero che c’è nell’aria profumo di nozze, fidanzamenti ufficiali? Com’è?”. Non riuscendo a trattenere il sorrisoha risposto “Si, hounadatu sai che inon mi”. Ricordiamo, infatti, che non molti ...

Tvpertutti

Il successo di Giulia Salemi, veradel "GF". Sui look non possiamo discutere, ma anche in quanto a parlantina la splendida Giulia Salemi non scherza mica. L'influencer è il lampante ...Ladi Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli è una delle opinioniste ufficiali della settima edizione del Grande Fratello. Intervistata dal settimanale diretto da Signorini , la moglie di ... Dana Saber, clamorosa rivelazione al GF Vip: “Cosa mi hanno ... GF Vip, il confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge: botta e risposta infuocato Ieri sera è andata in onda una scoppiettante puntata del Grande ...Nella giornata di ieri nella Casa del Gf Vip Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad una rivelazione inedita nei confronti di Antonella.