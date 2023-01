GF Vip | il concorrente rivela il doloroso aneddoto | “Abbiamo deciso di scappare…”

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non mancano i colpi di scena al Grande Fratello vip nel momento in cui unhato unalquanto particolare. Il Grande Fratello vip ha aperto la porta più bramata d’Italia ad un nuovo, una new entry che per il momento ancora non è andato a finire al centro dell’attenzione. Gfvip logo foto rete ildemocratico.comEgli ha scelto di raccontare alcuni aneddoti personali alla settimanali Chi, quella rivista che vede Alfonso Signorini alla guida. È stata questa l’occasione perfetta per lui di parlare del rapporto che ha con una delle feste più amate tra grandi e piccini, il Natale. Egli hato che il Natale che più gli è rimasto impresso nella mente e nel cuore è quello vissuto nel 2011. Cos’è che quindi ha raccontato il gieffino ai microfoni delle settimanali chi? La ...