GF Vip | gli auguri di buon compleanno a Luca Onestini sorvolano la casa di Cinecittà

(Di martedì 3 gennaio 2023) I fan augurano: due messaggilapiù spiata d’Italia. Il video diventa virale Nellapiù spiata d’Italia sembra chesia tra i Vip più amati della 7ma edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante le prime ore della mattinata, un rombo di motori annuncia il primo aereo del 2023: “OYEEE ONE FELIZ CUMPLE LO REAL ES“ si legge sopra i tetti di. I Vipponi corrono a chiamare, a cui il messaggio è rivolto. Il ragazzo, non appena legge, esulta e ringrazia i fan che hanno voluto augurarglicon un regalo ...

Blasting News Italia

Tutti i video del Grande Fratello- guarda EX FIDANZATINI - La puntata è stata segnata anche dal confronto tra(ormai ex) fidanzatini della Casa, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. ......lei pensi solo al gioco ed al GF, ci sono passato anche io con una esperienza simile ma dopo varie affermazioni dei giorni scorsi, fuori luogo ed impertinenti, quasi stento a riconoscerla.... GF Vip, gli autori intervengono per far rispettare le regole: 'Non sono cambiate' (Video) Continuano a volare gli aerei sulla Casa più spiata d’Italia e il messaggio ... "NÉ FOLLE NÉ VISIONARIA NIKITERS"Con questo grande gesto di plateale sostegno, i sostenitori della VIP le vogliono fare ...Daniele Dal Moro confessa i vari cambiamenti del Grande fratello vip e fa importanti rivelazioni su quarantena e possibile ritorno di Antonino Spinalbese. "Qui salta il programma" Nella serata di ieri ...