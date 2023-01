GF Vip | Alberto innamorato di Edoardo? De Pisis | «Sono felice»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 tra scontri, discussioni e sorprese cistati anche alcuni baci a stampo cheavvenuti sotto il vischio nella zona dei divani. A decidere i protagonisti dei baci è stato il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore ha prima deciso il bacio traTavassi e Micol Incorvaia. Successivamente, ha chiamato in causaDonnamaria e, a sorpresa, non ha scelto Antonella Fiordelisi, bensìDe, con i due che sidati un bacio. Quest'ultimo sin da subito è sembrato contento e soddisfatto, per poi confidare nelle ultime ore l'accaduto a Sarah Altobello.Dee la confessione sul bacio con...