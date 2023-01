Gf Vip 7 | Wilma attacca Nikita VIDEO e il web si indigna | “Lei ha bisogno di uno psichiatra | altro che…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nella puntata Live del Gf Vip in onda ieri sera, c’era stata l’eliminazione diGoich, ma una volta andata in studio è tornata in casa grazie al biglietto di ritorno. Nella notte la cantante però ha fatto nuovamente discutere per una frase infelice nei riguardi diPelizon. Durante una conversazione, Nicole Murgia ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta controper gelosia: “Gli fa i grattini da ieri. Sono un carro armato, lei deve stare attenta perché…”si sfoga con Patrizia: “mi guardava con aria di sfida, mentre lo accarezzava. Ho fatto finta di niente perchè…”, la sorella si sfoga: “Io e mio fratello amiamo i nostri ...