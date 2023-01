“GF Vip 7” | scontro in diretta tra Luca Onestini e Soleil Sorge | parole grosse

(Di martedì 3 gennaio 2023) La puntata del 2 gennaio 2023 del GF Vip è stata caratterizzata da una clamorosa discussione. Protagonisti della lite, una delle novità all’interno della Casa, e, che in queste puntate sta sostituendo Sonia Bruganelli (che lo ricordiamo è assente perché in vacanza).è stato attaccato da più parti perché capace di entrare in tutte le dinamiche del gioco. E sull’argomento sono intervenuti diversi vipponi. Leggi anche l’articolo —> Come sta Antonino Spinalbese: le notizie dall’ospedale Tra i primi ad evidenziare l’atteggiamento da “prezzemolo” diAntonino Spinalbese in collegamento dall’ospedale: “Io considero tutti i suoi atteggiamenti, da quando si sveglia fino a quando va a letto. È palese a vista d’occhio ...

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 2 gennaio 2023, Luca Onestini e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un accesoin diretta in cui sono volate accuse e offese . Un botta e risposta che ha ...GF, il confronto evitabile tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Sono ex, ex dopo una chiusura difficile voluta da Soleil e che non sembra essere stata superata del tutto. Opinionista in sostituzione ... Ascolti tv: ecco chi ha vinto lo scontro tra Il Re Leone e il Grande Fratello Vip