Gf Vip 7 | Nicole Murgia svela perché è finita con Andrea Maestrelli | lui fa una pesante confessione sulla loro storia

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ieri sera, durante il momento delle nomination,ha deciso di nominare la sua exche non ha reagito bene. I due si sono ritrovati subito dopo in giardino per confrontarsi e come rivelato anche da Biccy.it,ha espresso tutto il suo disappunto rivelando anche il motivo della fine dellarelazione: Non mi dici niente per due settimane e poi vai lì dentro e mi fai la nomination. Io non me la prendo per il voto, mal’hai fatto te. Io mi sono scordata di noi? Mi ricordo bene tutto tranquillo. Cosa vuoi dire? Dai, vuoi raccontare che ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato? Ok allora dillo. Vuoi dire che ho mandato un messaggio a un altro ragazzo? Ok vuoi dire tutto e allora fallo. Sì ho mandato il messaggio a un altro e ci ...