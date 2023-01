Gf Vip 7 | Gianmarco Onestini lancia una stoccata a Soleil Sorge dopo lo scontro con suo fratello Luca | “Non vali niente | sei accecata da…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ieri sera al Gf Vip 7 è andato in onda lotrala puntata, ildell’ex tronista di Uomini e Donne,ha detto la sua attraverso Twitter attaccando la ragazza: Che non valessicome “opinionista supplente” l’hai dimostrato chiaramente, che non valessicome persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola. Che non valessicome “opinionista supplente” l’hai dimostrato chiaramente, che non valessicome persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola. #gfvip7 —...