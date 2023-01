“GF Vip 7” | fischi in studio per Antonella | cosa ha fatto infuriare il pubblico

Bollicine Vip

del pubblico Dopo il confronto al GfSoleil Sorge presente in studio solo per sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli ha avuto l'occasione di confrontarsi con il suo ex fidanzato dopo ...Affermazioni che non hanno per niente convinto il pubblico, che ha fatto partire iin studio ... Come riportato da Biccy, infatti, la nuova concorrente del Gfsi è avvicinata ad Antonella per ... Antonella Fiordlisi riceve fischi al GF Vip, come ha reagito durante la ... Soleil Sorge e Luca Onestini sono stati i grandi protagonisti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 3 gennaio, su Canale 5. Il concorrente è stato invitato ...Forse non lo ricorderai, ma in passato Nikita Pelizon ha partecipato a Temptation Island come tentatrice: la foto.