“GF VIP” 7 | Daniele lancia l’allarme | “Rischia che salta il programma” | cos’è successo

(Di martedì 3 gennaio 2023) News Tv.Dal Moro “GF VIP” 7. Durante la puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip“,Dal Moro hato un serio allarme. “cheil“, ha esclamato il vippone., dopo aver ricevuto notizie sullo stato di salute di Antonino Spinalbese, ha discusso con Luca Onestini, lasciandosi andare appunto a questo annuncio. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF VIP” 7, concorrente costretta ad abbandonare la casa: “Non sto bene” “GF VIP” 7,Dal MoroIeri sera è andata in onda una nuova puntata del “GF VIP” 7, reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata. Ilè giunto nella fase clou. Anche quest’anno il reality è stato ...

Libero Magazine

...cookie e Accetta tutto Gestisci cookie approfondimento Grande Fratello, chi è uscito nella puntata di lunedì 19 dicembre La puntata è proseguita con le nomination, immuni Luca Onestini ,......Dal Moro non ha dubbi: 'C'è il rischio che potrebbe saltare il programma' Successivamente il concorrente del Grande Fratello, sempre parlando a tu per tu con Luca Onestini , ha anche ... Gf Vip 7: i Donnalisi scoppiano (e stufano), Wilma fa piangere Daniele Daniele Dal Moro è ben informato sulle nuove regole del GF Vip in quanto a Covid e quarantene, ma cosa ha rivelatoSta facendo discutere i fan una scena che si è vista nella casa del Grande Fratello Vip al momento delle ultime nomination e che potrebbe sottendere ad accordi presi tra i concorrenti in ...