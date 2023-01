Gevi Napoli Basket | esonerato coach Buscaglia | squadra affidata a coach Pancotto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Rivoluzione in casa. La pesante sconfitta per 96-61 nel derby contro Scafati ha aperto una crisi all’interno della formazione azzurra, che ha portato a una sofferta decisione: ovvero l’esonero diMaurizio. La notizia era nell’aria già da ieri sera, dopo il netto K.O., ma poco fa è diventata ufficiale. Di seguito il comunicato della: FOTO:, ufficiale l’esonero di: al suo posto“Lacomunica di ...

'La Gevi Napoli Basket comunica di aver sollevato dall'incarico di Head Coach della prima squadra Maurizio Buscaglia'. Lo fa sapere il club con una nota. 'La società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità dimostrate nei ...