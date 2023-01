Agenzia ANSA

Benyaminè impegnato "nella difesa meticolosa e senza alcun cambiamento dello status quo sul Monte ...alla visita del ministro Itamar Ben Gvir alla Spianata delle Moschee di. "Nel ...... a uno dei luoghi sacri più contesi di, del nuovo ministro della sicurezza israeliano. ... Il politico in forza al rieletto Benjamin, ha percorso l'antico sito del Monte del Tempio ... Gerusalemme: Netanyahu, su Spianata status quo non cambia - Medio Oriente Allora eravamo nel settembre del 2000. Poco dopo scoppiò la Secon ...Non è ancora passata una settimana dall'insediamento del nuovo governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu, ma il ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, noto per le sue posiz ...