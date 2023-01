Gerson torna a casa | l’ex Roma e Fiorentina firma con il Flamengo

(Di martedì 3 gennaio 2023)saluta l’OM e l’Europa: il calciatore brasiliano, hato con il. Per lui un ritorno a, ex centrocampista di, passato nel 2021 al Marsiglia, saluta l’Europa ein Brasile. Il centrocampista classe 1997 ha infattito con il, squadra carioca in cui aveva già giocato dal 2019 al 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

a casa. Il centrocampista, ex Roma e Fiorentina, è sul punto di diventare un giocatore del Flamengo. Il brasiliano, infatti, ha lasciato il Marsiglia, che incasserà dall'operazione legata ...Mentre Tudor ha rimandato in Brasile il mediano. Il 21enne Badiashile passa dal Monaco al Chelsea per 38 milioni. LACCI A Parigi, comunque, non dovrebbe invece presentarsi il difensore dell'... UFFICIALE: Gerson torna a casa. L'ex Roma e Fiorentina lascia l'OM per il Flamengo L'Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'uscita del centrocampista brasiliano. Ora per il classe '97 ci sarà l'avventura bis al Flamengo ...Gerson è nuovamente un calciatore del Flamengo: il centrocampista brasiliano, passato alla Fiorentina nella stagione 2018-19, dopo l'ennesima esperienza non fortunata ...