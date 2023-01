Geo Barents | l' orrore nei racconti dei migranti

(Di martedì 3 gennaio 2023) La nave è la prima prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'approvazione del cosiddetto decreto sulle Organizzazioni non governative, pubblicato oggi sulla Gazzetta, che stabilisce un ...

la Repubblica

Queste le parole di Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della navedi Medici Senza Frontiere mentre la ong è diretta verso Taranto con 85 persone soccorse a bordo. Su ...Ma cosa sarebbe successo senza laIl nuovo decreto imposto dal governo alle navi Ong rischia di limitare la nostra capacità operativa con un inevitabile aumento del numero di morti". ... Migranti, Mattarella firma il decreto sulle ong. Ma la Geo Barents, in rotta verso Taranto, pronta a un altro… Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della Geo Barents, la nave che mercoledì arriverà al porto di Taranto con 85 persone a bordo ...La nave in arrivo a Taranto: è la prima a rischiare le sanzioni previste dal nuovo "codice di condotta" del governo Meloni per le Ong. Medici senza Frontiere: "Il decreto rischia di limitare la nostra ...