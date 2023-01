(Di martedì 3 gennaio 2023) Acquisti ma non solo. Come ogni sessione di mercato che si rispetti anche quella appena inaugurata vedrà ilattivo nella doppia direzione...

Calciomercato.com

... la ripresa del campionato è prevista per il 15 gennaio, con la trasferta a Verona contro l'Hellas, e ilWomen è stato già rinforzato connuove ragazze (Oliva, Costi e la svedese Ella Smith ...... alla stessa ora, e il 12 gennaio, Fiorentina - Sampdoria alle 18.30 e Roma -alle 21.00. ... la Finale di EA Sports Supercup tra Milan e Inter mercoledì 18 gennaio e gli ultimimatch ... Genoa, tre esuberi sul piede di partenza | Mercato Frabotta è un obiettivo di mercato del Genoa: un altro club di Serie B avrebbe aumentato l'interesse verso il giocatore del Frosinone ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...