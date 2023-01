GeForce RTX Serie 40 sbarca sui notebook | un 14 è due volte più veloce di una PS5

(Di martedì 3 gennaio 2023) NVIDIA annuncia le soluzioni basate sull'architettura Ada Lovelace destinate ai computer portatili: i consumi ridotti permettono di utilizzarle a partire dai 14" e grazie alle GPU RTX40 un laptop sottile e leggero può riprodurre un gioco tripla A in ray tracing con prestazioni doppie rispetto ad una PS5....

