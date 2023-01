Gazzetta – Calciomercato Reggina | obiettivo Sirigu | concorrenza del Cagliari

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-03 17:25:39 Arrivano conferme dalla GdS: Lapunta con convinzione Salvatore, ilresta sullo sfondo Si muovono i club di B, a pochi giorni dall’apertura delinvernale, in attesa del ritorno in campo del 14 gennaio. Tra le società ad avere messo gli occhi su nuovi rinforzi figura anche la, reduce da un avvio di stagione brillante ed attualmente seconda in classifica. Negli ultimi giorni il club amaranto starebbe attenzionando il secondo portiere del Napoli, Salvatore, ancora mai impiegato in questa stagione dal tecnico Spalletti. A riportare la notizia è “Gianluca Di Marzio”, secondo cui, la trattativa starebbe procedendo spedita. Anche iltuttavia avrebbe già effettuato un sondaggio sull’ex ...

I paletti Uefa, il debito in rosso da record e rinnovi in bilico. Il 2023 della Roma si apre con tante ombre che Tiago Pinto in un'intervista a Ladello Sport non ha nascosto: 'All'interno del settlement agreement, uno dei parametri da rispettare è il transfer balance. - In tutte le sessioni di mercato i costi dei calciatori della lista ... Il Chelsea ha già speso 160 milioni e spaventa le italiane: Leao, Skriniar, Rabiot, rinnovate Sono molti i temi trattati da Tiago Pinto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: dalla risposta a Mourinho e la situazione di Karsdorp, alla situazione complicata dei rinnovi di Smalling e Zaniolo,.Il calciomercato inizia ufficialmente oggi e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023. Nonostante siamo ancora ai primi giorni di mercato, alcuni dei primi affari di questa sessione ...