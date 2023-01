Gas | stoccaggi e consumi | i dati dicono che l’emergenza per ora è superata

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ipiù di tante analisi di scenario. Quelli sul gas prodotti da Snamchelegata allo stop delle forniture dalla Russia è sostanzialmente. Non vuol dire, però, che la crisi sia definitivamente alle spalle. Servono altro lavoro, una strategia e comportamenti coerenti con le condizioni del mercato che sono irreversibilmente cambiate. Gli. A meno di eventi imprevedibili, la stagione invernale potrebbe chiudersi a fine marzo 2023 con almeno 3 miliardi di metri cubi di gas residui ino, contro i 0,69 miliardi di metri cubi registrati l’anno precedente. Si tratta di un quantitativo che agevolerà il successivo processo estivo di riempimento. Va ricordato peraltro che il 18 dicembre scorso Snam ha ...

Gas, per l'Italia scorte all'84%: stagione invernale «al sicuro» anche grazie al clima Snam ha comunicato che le scorte al 31 dicembre negli stoccaggi della controllata Stogit ammontano a 9,3 miliardi di metri cubi ...