Gas | salgono ancora le bollette | a dicembre +23% Nel 2022 le famiglie hanno speso il 65% in più

(Di martedì 3 gennaio 2023) Continua la corsa delledel gas anche nell’ultimo mese del, con un aumento a carico degli utenti pari al 23,3 percento. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), fissando il prezzo sul mercato tutelato a 116,6 euro per megawattora. Una media dei prezzi rilevati nell’intero mese, che riflette il calo visto nel corso delle settimane. A inizioi prezzi erano infatti arrivati intorno ai 135 euro/MWh, prima di scendere a livelli ben più bassi. Secondo l’Arera, gli ultimi rincari portano la spesa per il gas delleitaliane durante l’intero anno a ben 1.866 euro, un aumento secco del 64,8 percento rispetto al 2021. Per leelettriche, che l’Arera fissa su base trimestrale e non mensile, la scorsa settimana l’Autorità ha annunciato ...

