Gas | ecco perché i prezzi in bolletta ancora non calano

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Oggi Capone sul Foglio ci spiega quello che sta succedendo al prezzo del gas e ilquesto sia passato dai 300€/MWh di agosto ai 210-240€/MWh degli ultimi mesi e infine ai 75€/MWh di questi giorni. Spoiler: il price cap e le altre minchiate non c’entrano. Dietro a questo calo dei, infatti, vi sono principalmente due motivi. Il primo è il rallentamento subito dall’economie di Cina e Europa che si è tradotto in minori consumi e quindi in una minore necessità di gas da parte delle fabbriche. L’altro motivo è invece legato alle temperature non troppo rigide di questo inverno che non hanno particolarmente incentivato l’uso domestico del gas. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/clip-gas.mp4 La Repubblica, tuttavia, fa notare che, nonostante isiano diminuiti all’ingrosso, il costo delle bollette ...