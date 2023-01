Gas | Arera | bolletta +23 | 3% per i consumi di dicembre 2022

(Di martedì 3 gennaio 2023) In aumento lagas per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese die per idello stesso mese, per la famiglia tipo ...

la Repubblica

Rincari per le famiglie ancora in tutela. Lo rende noto l'osservando che questo rincaro si ha malgrado i risparmi ottenuti con il nuovo metodo di aggiornamento mensile ex post introdotto dall'Autorità nel luglio scorso. La spesa della famiglia tipo (...Per le famiglie tipo che sono nel regime a maggior tutela è prevista una crescita del 23,3% delle bollette deldi dicembre rispetto a novembre della materia primaper i clienti con contratti ... Gas, per i cali in bolletta bisognerà aspettare e non saranno per tutti Aumenti in arrivo nella bolletta del gas delle famiglie italiane ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i ...Spesa annua famiglia media a 1.866 euro (+64,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sale ancora la bolletta gas per le famiglie ...