Gas | Arera | “Bolletta +23% per consumi dicembre 2022”

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Cresce ladel gas per le famiglie ancora nel mercato tutelato. Si registra un aumento del 23,3% rispetto al mese di novembre. Lo rende notoin una nota, precisando che a pesare sono le quotazioni elevate delle prime settimane del mese. La spesa del gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (gennaio-) è di circa 1.866 euro, in crescita del 64,8% rispetto al 2021. Per il mese di, che nelle prime settimane ha registrato quotazioni gas ancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro/Mwh) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena ...

Aumenta, come previsto (v. Staffetta 28/12/22) , la bollettaper le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra ...Al propositoricorda che se avesse utilizzato il vecchio metodo di aggiornamento della tutela(trimestrale ex - ante anziche' mensile ex - post) durante tutto l'ultimo trimestre del 2022 si ... Gas, per i cali in bolletta bisognerà aspettare e non saranno per tutti Aumenti in arrivo nella bolletta del gas delle famiglie italiane ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i ...Spesa annua famiglia media a 1.866 euro (+64,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sale ancora la bolletta gas per le famiglie ...