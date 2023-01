Gas | a dicembre la bolletta aumenta del 23 | 3% - Una famiglia nel 2022 ha speso 1 866 euro | Una Caporetto

Il Sole 24 ORE

Il presidente: "Ma serve grande cautela" . L'incremento delle bolletteper il mercato tutelato in"tiene conto di una fase iniziale del mese in cui il prezzo dele' stato particolarmente alto e della successiva riduzione". E' quanto ha dichiarato il ...Se il prezzo delsale del 23,3% rispetto a quello di novembre 2022, aumenta del 55,9% rispetto a un anno fa, ossia rispetto a2021 e del 125% nel confronto con2020. 'Il governo ... Gas, aumenta del 23,3% la bolletta di dicembre I dati Arera riguardanti il mercato tutelato. Besseghini: "Clima e meno consumi portano un beneficio ma sono sintomo di un malessere climatico e industriale". Codacons: "Una stagata" ...Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo ...