Gamma Jeep 4xe la più venduta nel 2022 tra le plug-in hybrid

(Di martedì 3 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – L’anno appena terminato ha ribadito il successo die, nello specifico, della sua tecnologia 4xe: il brand ha infatti nuovamente conquistato, come già nel 2021, la leadership del mercato italiano “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e-In, con una quota del 16,3% tra tutti i modelli LEV, in crescita di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel, la quota dinel comparto LEV è stata stabilmente sopra il 15%, con picchi superiori al 20%: ciò significa che, con grande continuità, un SUV4xe è la scelta di un automobilista italiano su cinque nel mercato a basse emissioni. Questo successo porta la firma dei SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei ...

Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato autovetture LEV e nel segmento C - SUV primeggia con una quota del 23%. Renegade è seconda e domina nel segmento B - SUV con una quota ...