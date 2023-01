Gaeta | resta bloccata su una parete a strapiombo sul mare | alpinista recuperata dall’elisoccorso VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) Attimi di paura a, alla Montagna Spaccata, in provincia di Latina dove un’è rimastae appesa mentre effettuava una discesa in corda doppia. La 29enne è rimasta ferita a una gamba e non è riuscita a proseguire nel percorso., ladro seriale incastrato da un monopattino elettricosoccorsa alla Montagna Spaccata diIl Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di oggi alla “Montagna Spaccata”. L.C di 29 anni originaria di Chiavenna (SO) si è infortunata a una gamba mentre effettuava una discesa in corda doppia lungo lasul. Sul posto è giunta tempestivamente l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di soccorso ...

Tutto Golfo

... 72 anni, non ha risposto alle domande del pubblico ministero Marconell'interrogatorio che ... Disposta l'autopsia sulla salma di Giancola, chesotto sequestro giudiziario.16), mentre per il porto diil numeroinvariato, con tutte e 5 le autorizzazioni esercite. "Abbiamo proseguito sulla linea di riduzione del numero massimo di autorizzazioni - commenta il ... Gaeta: la Montagna Spaccata chiude 5 mesi per restauri. Il santuario ... Meteo per Martedì 3 Gennaio 2023, Gaeta. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 13°C, massima 14°C ...Mica lo sapevo che Pelè aveva fatto faville in Inghilterra, nel 1966, al tempo ero troppo piccolo per capire di calcio; nel 1958 in Svezia neppure ero nato, nel 1962 in Cile a fatica parlavo. Ho fatto ...