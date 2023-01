Fuochi d’artificio illegale | sequestrati oltre 3200 articoli | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn prossimità delle feste di fine anno, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli a contrasto del commerciodi. Nel corso di due interventi d’iniziativa scaturiti dall’approfondimento di alcuni input info-investigativi, in particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato circa 70 chili di “” abusivamente detenuti, per un totale di3.200 pezzi. In una prima operazione, che ha tratto origine dal controllo di un soggetto transitante nel comune di Scafati (SA), i militari hanno rinvenuto, in un deposito sito nel comune di Boscoreale (NA),8 chili dipirotecnici e di artifici artigianali non omologati, detenuti in assenza di alcuna autorizzazione né ...