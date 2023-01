Funicolare di Capri chiusa dal 9 gennaio per manutenzione

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dal prossimo lunedì 9ladisaràper consentire il regolare svolgimento dei programmati lavori di ordinaria. “Sarà nostra cura comunicare, con il dovuto anticipo, la data di ultimazione dei lavori, come ogni anno sarà garantito un servizio sostitutivo a mezzo autobus, con partenze da Marina Grande (piazzale antistante la stazione inferiore) e da piazza Ungheria”. Così in una nota del direttore d’esercizio dellaPasquale Santoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

