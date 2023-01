Frigorifero e lampadine | smetti di buttare i soldi | con questi trucchi dimezzi la bolletta “geniale”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 3 gennaio 2023) Purtroppo gli altissimi costi dell’energia elettrica stanno mettendo in difficoltà le famiglie italiane. Si stima che l’energia elettrica oggi costa il doppio oppure il triplo a seconda del tipo di contratto che la famiglia ha. La fortissima inflazione e la guerra in Ucraina infatti negli ultimi 12 mesi hanno fatto salire il costo delle bollette delle famiglie in una maniera impressionante. Ovviamente le famiglie hanno bisogno di risparmiare con queste bollette così care e cercano di sfruttare tutti i mezzi possibili per avere un po’ di risparmio in casa. Risparmio energetico/ I Love TradingPurtroppo risparmiare sull’energia non è semplice perché già oggi le famiglie stanno tirando la cinghia in ogni modo possibile. Infatti oggi le famiglie usano pochissimo gli elettrodomestici proprio per risparmiare in ogni modo possibile. ...