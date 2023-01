Frigoriferi Bespoke Infinite Line da Samsung Electronics

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 gennaio 2023) I nuoviconiugano estetica premium a funzioni di conservazione flessibili, per adattarsi ad ogni stile di vita SEUL –ha annunciato oggi il lancio globale della gamma di, in arrivo in Italia nella prima metà dell’anno(1). Si tratta di una gamma premium che include frigo, freezer e cantinetta per il vino, dal design moderno e senza tempo che, grazie alla loro modularità, si integrano alla perfezione con qualsiasi arredamento. Grazie allee essenziali, all’alta qualità dei materiali e alle funzioni che ottimizzano la conservazione degli alimenti,apporta un valore ...