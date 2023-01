Frecciarossa Final Eight 2023 | la Bertram Yachts Tortona è la terza qualificata

(Di martedì 3 gennaio 2023) Grazie al tiro libero della vittoria realizzato da Semaj Christon, lasegue EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, diventando lasquadra a qualificarsi matematicamente allaa due giornate dal termine del girone d’andata. Al contrario, non vi sono più chance matematiche per Pallacanestro Trieste e GeVi Napoli Basket di raggiungere l’ottavo posto – attualmente occupato dall’Umana Reyer Venezia – nei prossimi due turni. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

