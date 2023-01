Freccette | World Darts Championship 2023 | Van Gerven domina Van den Bergh | in finale contro Smith

(Di martedì 3 gennaio 2023) Questa sera sono andate in scena, all’Alexandra Palace di Londra, le semifinali del2022. Nel primo inl’inglese Michaelha sconfitto il tedesco Gabriel Clemens, con il punteggio complessivo di 6-2. L’inizio di match è stato abbastanza equilibrato, con il conteggio dei set in perfetta parità fino al 2-2. Dal quinto set in poi peròprende il largo, vincendo in scioltezza i successivi quattro set. Da segnalare diversi leg con doppi 180 realizzati dal britannico, soprattutto nel primo set nel corso del primo, terzo e quarto leg. Una vittoria importante dunque per il numero 4 al mondo, che domani affronterà Michael van Gerwen. L’olandese, numero 3 al mondo, ha infatti sconfitto nettamente la sorpresa belga, Dimitri van de. ...

