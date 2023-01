Francia torna nell’America’s Cup | a Barcellona il quinto team è K-Challenge

(Di martedì 3 gennaio 2023) Se ne vociferava da tempo e ora arriva l’ufficialità: laCup e lancia la sfida con K-, rappresentato questa volta dalla Societe Nautique de Saint Tropez. La conferma arriva dai campioni in carica diNew Zealand, che ha accettato la sfida delche manca nella competizione più antica al mondo da 15 anni, per l’esattezza da Valencia 2007. Il ritorno in corsa di K-K-, che fa capo al Ceo Stephane Kandler e che presenta Bruno Dubois alla guida tecnica, diventa così ilequipaggio a competere per la prossima Coppa America, dopo i defender, Luna Rossa, American Magic, Ineos UK e Alinghi. “Bruno e io siamo molto eccitati dall’idea di raggiungere gli altri sfidanti”, ha ...

