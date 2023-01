Formula 1 | le novità sulla Red Bull spaventano il paddock | brividi per gli appassionati

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) La sanzione non ferma la Redassoluta sulle nuove monoposto che fa già impazzire Verstappen PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM All’alba di un nuovo mondiale sono sempre di più le indiscrezioni venute fuori riguardo i tanti upgrade riportati dalle scuderie sulle nuove monoposto, per Redsi attendeva una brusca frenata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.