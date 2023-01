Formia | bilancio positivo per il Capodanno 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 gennaio 2023)– “Una vera e propria festa che ha coinvolto tutti, grandi e bambini. E’ stata una bellissima serata, piena di colori e di gente che aveva tanta voglia di divertirsi. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. È accaduto qualcosa di estremamentenella nostra città, che conferma la voglia di tornare a ballare e di festeggiare in una piazza come quella di Largo Paone stracolma. Un effettoe travolgente che mi auguro continui così, nel pieno rispetto di un clima gioioso”. Il sindaco diGianluca Taddeo plaude la perfetta riuscita della notte di San Silvestro e si mostra particolarmente soddisfatto della moltitudine di persone, delle famiglie, dei visitatori che già prima della mezzanotte hanno riempito la vasta area che comprende anche la zona della movida di via Abate Tosti e anche ...