Football americano | Damar Hamlin dei Buffalo Bills sviene dopo uno scontro con un avversario | è grave | VIDEO

Henry Anderson, malore improvviso a 31 anni per il giocatore di: 'Un ictus, ma voglio tornare a giocare' Malore in diretta, il commentatore Nba ha un mancamento e perde conoscenza. ...È crollato a terra dopo uno scontro di gioco durante una partita della NFL ed è stato rianimato in campo: ora è in condizioni ... Football, Damar Hamlin sviene in campo durante la partita: compagni e avversari lo circondano - Il video Il 24enne difensore dei Buffalo Bills ricoverato in gravi condizioni CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Un duro colpo al petto, la caduta per ...Il safety (difensore) dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, è stato trasferito in un ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche" dopo essere collassato sul campo nel mezzo della partita di lunedì sera c ...