(Di martedì 3 gennaio 2023) L’operazione. Quattromila i soci attivi nella Bergamasca. Le posizioni trasferite alpensione d’Intesa S. Paolo. In beneficenza il residuo di bilancio di 160mila euro.

L'Eco di Bergamo

Mercadante aveva poi confermato che la Consob aveva chiesto dei dettagli sulle transazioni relative alla quota in, prontamente fornite dal. Sempre in quei giorni, la procura di Milano aveva ...Ben 12 miliardi fanno capo aldi investimento statunitense BlackRock, che a Eni "dedica" 958 ...da parte di UniCredit e di 110 milioni di dollari da parte di Intesa (tramite la incorporata... Fondo Ubi-Popolare, dopo 34 anni è calato il sipario L’operazione. Quattromila i soci attivi nella Bergamasca. Le posizioni trasferite al Fondo pensione d’Intesa S. Paolo. In beneficenza il residuo di bilancio di 160mila euro. Cala il sipario sul Fondo ...