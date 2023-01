Firenze | prosegue la riqualificazione delle strade | stanziati 750mila euro - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 3 gennaio 2023) Saranno riqualificate via del Porcellana, via Fra' Bartolommeo, via Frà Buonvicini, via Botticelli, via Giacomini e piazza ...

LA NAZIONE

Saranno riqualificate via del Porcellana, via Fra' Bartolommeo, via Frà Buonvicini, via Botticelli, via Giacomini e piazza ...... attraversa la zona Marco Polo e la Bolognina e arriva in via de Mille;per via Marconi, Piazza Malpighi, Porta Saragozza, via Farini, Piazza Trento e Trieste, Lunetta Gamberini, via,... Firenze, prosegue la riqualificazione delle strade: stanziati 750mila euro L'infrazione ha causato danni all'ingresso, che la gestione provvederà a sanare nel più breve tempo possibile, così da consentire la piena operatività alla riapertura di giovedì 5 gennaio. La violazio ...Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia): “La capogruppo in vacanza in Sierra Leone attacca la Premier su Facebook” ...