Fiorentina-Monza | i convocati di Palladino | fuori Rovella | c’è Pablo Marì

(Di martedì 3 gennaio 2023) Raffaeleha diramato l’elenco deidel suoin vista della sfida contro lache apre il 2023 della Serie A dei brianzoli, capaci di chiudere in crescendo l’anno appena trascorso e ampiamente in zona salvezza. Oute Donati, c’è inveceal rientro dopo l’accoltellamento. Di seguito ecco la lista. Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. Difensori:Marí, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo. Centrocampisti: Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Pessina, Bondo, Colombo, Vignato. Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro, Ciurria. SportFace.

Al termine della rifinitura mattutina al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Fiorentina-Monza, gara della sedicesima giornata di Serie A, in ...Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Rolando Mandragora a centrocampo, oltre che a Gollini in porta. I convocati della Fiorentina per la gara contro il Monza. Portieri: Terracciano, Cerofolini, Mart ...