Fiorentina | Italiano | 'Mi auguro Cabral e Jovic segnino di più Zurkowski è sul mercato | Amrabat e Mandragora'

Commenta per primo Oltre ad, alla viglia di- Monza , anche il tecnico dei Brianzoli Raffaele Palladino ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi i temi legati ai viola trattati dal ...Il tecnico viola presenta la sfida casalinga di mercoledì 4 gennaio (stadio 'Franchi' alle 18.30) contro il ... LIVE TMW - Fiorentina, Italiano: "Mandragora non disponibile, vedo domani per Amrabat" Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha presentato la partita contro il Monza di domani in conferenza stampa: “Ricominciano con le partite ufficiali, quelle che contano e fanno la differenza.Il tecnico viola presenta la sfida casalinga di mercoledì 4 gennaio (stadio "Franchi" alle 18.30) contro il Monza ...