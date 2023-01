Fiorentina | i convocati di Italiano contro il Monza

Calcio in Pillole

Commenta per primo Sono 24 i giocatorida mister Marco Barone per Lecce - Lazio , match valido per la 16ª giornata di Serie ... neo arrivato in prestito dalla. Portieri : Bleve,...Raffaele Palladino ha diramato l'elenco deidel suo Monza in vista della sfida contro lache apre il 2023 della Serie A dei brianzoli, capaci di chiudere in crescendo l'anno appena trascorso e ampiamente in zona salvezza. ... Fiorentina, i convocati per il Monza: torna Castrovilli, out Mandragora Al termine della rifinitura mattutina al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Fiorentina-Monza, gara della sedicesima giornata di Serie A, ...Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Rolando Mandragora a centrocampo, oltre che a Gollini in porta. I convocati della Fiorentina per la gara contro il Monza. Portieri: Terracciano, Cerofolini, Mart ...