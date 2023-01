Filomena Di Mezza candidata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho deciso di candidarmi, nuovamente, aldi Benevento. La mia breve, ma “formativa”, esperienza di Consigliere mi ha portato a decidere di presentare una candidatura singola. Mi candido per portare avanti un progetto che aspira a restituire all’Avvocatura la sua funzione, “smarrita in percorsi estranei, svuotata del suo significato originario e, a volte, violentata nelle sue profonde radici”. Darò il mio contributo a chiunque aderirà a questo progetto , rivolto a tutti gli. Un progetto che non è aperto a rimodulazioni o declinazioni diverse. Occorre garantire rappresentatività e rispetto di regole che devono ispirare e segnare la nostra Azione anche all’interno dell’organo che vogliamo rappresentare, per riconquistare poi ...

Benevento . Ordine avvocati, in campo alle prossime elezioni (26 - 28 gennaio) anche il consigliere uscente Filomena Di Mezza. 'Ho deciso di candidarmi, nuovamente, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. La mia breve, ma 'formativa', esperienza di Consigliere mi ha portato a decidere di ...