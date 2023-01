(Di martedì 3 gennaio 2023) Domina lo schiaffo al Senato degli eco-vandali dia Coffee Break, su La7, dove in mattinata era ospite uno di loro, un attivista. I suoi ecodeliristati rintuzzati con gioco facile da parte dei presenti e dal conduttore nella puntata del 3 gennaio: tra l’economista Daniele Archibugi e il conduttore Andrea Pancani, l’attivista ambientalista di, di nome Tommaso, non ha pututo far altro che fare una figura barbina. “Scusi, lei èqui in?”, gli chiede l’economista. Lo pressa anche il conduttore: “Lei rifarebbe quel gesto, rischiando di andare in galera”? L’attivista farfuglia, risponde di sì. E’in. E rivendica quel gesto vandalico. Poi parte con lo spiegone sulla bontà ...

Secolo d'Italia

Figuraccia dell'attivista di Ultima Generazione in tv: "Sono venuto in taxi". Come lo asfaltano (video)