Figlio disabile 15enne abbandonato nella Rsa | assolti i genitori

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lasciato in una struttura per disabili daia 15 anni, il giovane non ha più rivisto la sua famiglia. Salvini: "Triste, eppure accade. Ma il governo non lo lascerà solo"

Il padre è stato imputato di aver abbandonato ilalla Stella Maris, ma è stato assolto. Per il tribunale di Pisa non è reato, dato che nella struttura di Montalto di Fauglia (in provincia di Pisa) riceveva cure e assistenza. E la ... Figlio disabile abbandonato dai genitori, il ministro Locatelli: "Andrò a trovarlo" Lasciato in una struttura per disabili dai genitori a 15 anni, il giovane non ha più rivisto la sua famiglia. Salvini: "Triste, eppure accade. Ma il governo non lo lascerà solo" ...Il ragazzo è stato lasciato solo nel 2017 nel centro 'Stella Maris' a Montalto di Fauglia, in provincia di Pisa ...