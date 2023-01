(Di martedì 3 gennaio 2023) Laha deciso di intitolare ilpropriadi, come era stato anticipato qualche giorno fa dal presidente Gianni Infantino. Quest’ultimo infatti ha invitato tutte le 211 federazioniad intitolare almeno uno stadio all’ ex fuoriclasse brasiliano, partendo proprio dalprima citato. Ecco allora le parole di Infantino, per spiegare l’iniziativa proposta: “La cosa più importante è rendere omaggio a Pelè. E dopo aver umilmente suggerito alle nostre 211 Federazioni associate di intitolargli almeno uno stadio o un impianto, daremo l’esempio chiamando ilnella nostra‘Estadio Pelè –...

Ritraggono il presidente della, Gianni Infantino , intento a scattarsi un selfie con alcuni ex ... Infantino prima della gaffe: "Uno stadioa Pelé in ogni paese" Infantino era arrivato ......suggerito che in tutte le nostre 211 federazioni affiliate almeno uno stadio o un luogo di calcio siaa lui, daremo l'esempio dando al campo nella nostra sede il nome 'Estádio Pelé -... Fifa, intitolato il campo della sede di Zurigo a Pelé Gianni Infantino criticato sui social per alcuni selfie scattati a pochi passi dalla salma di Pelé. Durante la veglia per O Rei a San Paolo, il presidente della Fifa si è concesso ...Gianni Infantino rende omaggio a Pelé, tra la folla di tifosi che sfilano davanti alla sua salma nello stadio del Santos, ma e' polemica per un selfie del presidente Fifa.