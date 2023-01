Fifa | Infantino criticato dai tifosi | interviste e selfie alla veglia funebre per Pelé

(Di martedì 3 gennaio 2023) Piovono critiche su Gianni, volato in Brasile per ricordare. In occasione della, dopo esser stato tra i primi a intervenire, il presidente dellasi è concessocon i presenti ed ha rilasciato numeroseai media locali. Tutto ciò proprio vicino al corpo del compianto. Ciò è stato visto come una mancanza di rispetto ed ha scatenato l’ira die appassionati di calcio, insorti sui social. Nonostante la sua proposta alle federazioni affiliatedi intitolare almeno uno stadio a, non si può dire chesia entrato nel cuore dei brasiliani. SportFace.

Il Fatto Quotidiano

UNO STADIO PER IL RE - Una frase ha fatto il giro del mondo, quando a proposito del ricordo di O' Reiha detto che lalavorerà 'affinché venga intitolato in ogni Paese del mondo uno ...Ritraggono il presidente della, Gianni, intento a scattarsi un selfie con alcuni ex giocatori e compagni di squadra di Pelé : si intravedono Lima , Da Silva , Manoel de Morais . Un ... Gianni Infantino sorride e si fa un selfie vicino alla salma di Pelé Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Infantino, poco rispetto per la salma di Pelé in Brasile: il presidente della FIFA nel mirino delle critiche sui social ...