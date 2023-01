FIFA 23 FUT Centurions | nuova promo in arrivo!

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 3 gennaio 2023) E’ in arrivo su23 Ultimate Team a partire da venerdì 6 gennaio, una nuovo, del tutto inedita denominata FUT! Al momento si conoscono pochissimi dettagli: stando alle indiscrezioni il “motto” di questo evento dovrebbe essere: “La forma è temporanea, la classe è permanente“. L’evento dovrebbe essere dedicato ad alcuni dei campioni più longevi della storia del calcio ancora in attività, con il numero 100 che farebbe riferimento alle presenze, oppure ai gol segnati, o ancora agli assist forniti o, nel caso di difensiori o portieri, alle partite con porta inviolata. Questo sarà l’aspetto della card. 2 i team previsti, il primo in uscita venerdì 6 gennaio, il secondo il 13 gennaio, con le consuete “mini release” nel Weekend. Aggiorneremo questo articolo non appena verranno forniti dettagli ...